Алагирский район, , 13:02 — REGNUM В Северной Осетии ураганный ветер 14 февраля вызвал существенные разрушения в ряде населенных пунктов Алагирского района. В селении Горный Дзуарикау многие строения остались без кровли. В результате непогоды прервалось электроснабжение в Фиагдонском поселении, а также в селах Бурон, Цея. Об этом сообщил глава Алагирского района Арсен Бутаев.

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По его словам, для восстановления ущерба потребуется помощь властей республики. Потерпевшим выделят шифер для новой кровли.

«Я уже созванивался с председателем правительства. Помощь будет оказана. Выделят шифер», — приводит слова Бутаева «15-ый Регион».

Глава района также сообщил, что в восстановлении разрушений ураганного ветра принимали активное участие местные жители, в том числе молодежь, однако часть материалов не подлежит вторичному использованию, требуются новые.

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