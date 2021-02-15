Донецк, 15 февраля 2021, 12:45 — REGNUM В ДНР возбудили уголовное дело по факту ранения командира одного из батальонов народной милиции республики. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) ДНР.
В МГБ рассказали, что самодельное взрывное устройство сработало под днищем автомобиля в тот момент, когда в салоне находился не только потерпевший, но и его несовершеннолетняя дочь. Ребёнок контужен, но серьёзных травм не получил.
Напомним, ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили о причастности украинских спецслужб к данному инциденту.
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