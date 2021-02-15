Джакарта, , 12:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 потрясло индонезийскую провинцию Северная Суматра, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 15 февраля 2021 года в 11:57 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 68 км к юго-западу от Падангсидимпуан (Северная Суматра). Очаг землетрясения находился на глубине 36 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.