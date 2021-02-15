Москва, , 12:34 — REGNUM Водитель такси Валерий Евсин законно отправлен под стражу в рамках уголовного дела о нападении на представителя власти в ходе незаконного митинга в Москве 23 января. Такое решение вынес Московский городской суд, сообщили 15 февраля в пресс-службе суда.

Ранее следователи просили арестовать Евсина, задержанного за нападение на сотрудника ОМОН возле цирка на Цветном бульваре во время несогласованного митинга. Ходатайство следствия в конце января удовлетворил Пресненский суд столицы.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда Москвы в отношении Евсина В.», — сказали в пресс-службе Мосгорсуда ТАСС.

Евсина обвиняют по части 1 статьи 318 УК РФ, «Применение насилия к представителю власти», он арестован до 28 марта.

Ранее Тверской суд Москвы назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей за участие в митинге, который создал помехи работе объектов жизнеобеспечения.

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