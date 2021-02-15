Корочанский район, , 12:13 — REGNUM В незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия подозревается житель Корочанского района Белгородской области. Мужчина из различных деталей оружий времён Великой Отечественной войны собрал три рабочие винтовки, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Арсенал с оружием и патронами полицейские обнаружили в доме сельского жителя. Белгородец совместил несколько деталей: эксперты опознали затвор и спусковой механизм винтовки калибра 7,62 мм образца 1891/30 годов конструкции Мосина, части ствола ручного пулемёта Дегтярева калибра 7,62 мм, ствольную коробку с затвором от карабина Маузер образца 1989 года и части охотничьих гладкоствольных ружей «ИЖ-5» и «ЗК». Всё самодельное оружие пригодно к стрельбе. В ходе обыска изъяты также патроны как самодельные, так и промышленного производства, а также три банки с веществом, похожим на порох, которые направлены на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено шесть уголовных дел, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.