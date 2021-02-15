Симферополь, , 12:09 — REGNUM Обрушения шатровой кровли школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе предотвратили крымские спасатели, сообщили 15 февраля в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.

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Утром 15 февраля в службу спасения поступило сообщение о скоплении большого количества снежной массы на шатровой кровле, что создало угрозу обрушения натяжного перекрытия над ледовым катком.

Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения поднялись на кровлю и очистили ее от снега, одновременно они обследовали крепления конструкции на целостность. Общая площадь работ составила около 2000 кв.м. В настоящее время угроза чрезвычайной ситуации ликвидирована. Пострадавших нет.

По данным синоптиков, за двое суток 12 и 13 февраля в Симферополе выпало 27 мм осадков, высота снежного покрова составляет 28 см.