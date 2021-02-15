Нижний Новгород, , 12:13 — REGNUM Суд признал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки. Об этом сообщает 15 февраля телеканал НТВ.

Суд установил, что Маркелов получил взятку в виде денег, заявил судья на заседании в Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода.

Экс-главе региона инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное приобретение оружия. Слушания проходят в Нижнем Новгороде, чтобы подсудимый не мог воспользоваться связями в Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, Маркелова задержали по подозрению в коррупции в апреле 2017 года. По версии следствия, за покровительство он получил незаконное вознаграждение, превышающее 235 млн рублей.

Читайте подробнее: Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову объявят 15 февраля