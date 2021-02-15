Джидинский район, Бурятия, , 12:06 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении учителя школы в селе Петропавловка за насилие над школьником. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, во время урока педагог дёрнула 10-летнего мальчика за больное ухо.

«Данные действия педагога из-за недавно перенесённых ребёнком операций, по предварительным данным, могли повлечь необратимое нарушение слуха», — отметили в управлении.

По версии следствия, 8 февраля ученик прослушал задание учителя, из-за чего был наказан. Позже мальчик обратился в больницу с жалобами на боль в ухе. Действия педагога могли, как отмечается, вызвать тяжкие последствия вплоть до необратимой потери ребёнком слуха слева.