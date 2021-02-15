Астрахань, , 12:06 — REGNUM В Астрахани в ночь с 14 на 15 февраля сломался и частично затонул пешеходный мост в микрорайоне XX лет Октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Это произошло, как заявили чиновники, из-за активных подвижек льда. В двух центральных понтонах пешеходного моста через реку Серебряная Воложка в микрорайоне XX лет Октября образовалась течь, понтон ушёл под воду. Поднять его с берега нельзя, поэтому в администрации обсуждают его подъём с помощью плавкрана. Мост закрыт для пешеходов.

Пешеходный мост был закрыт на ремонт без предупреждения осенью 2020 года. На следующий день движение по нему возобновили, а ремонт продолжили в плановом режиме. Работы были завершены в начале февраля 2021 года.