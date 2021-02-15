Манила, 15 февраля 2021, 11:53 — REGNUM Посол Индонезия на Филиппинах Синьо Гарри Сарундаджанг скончался, сообщает CNN Indonesia.
Информацию подтвердил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.
Соболезнования в связи с кончиной Синьо Гарри Сарундаджанга также выразили власти провинции Северный Сулавеси в Индонезии.
Напомним, Синьо Гарри Сарундаджанг, родившийся 16 января 1945 года, занимал пост губернатора Северного Сулавеси с 2005 по 2015 год, а затем с 2018 года был послом Индонезии на Филиппинах.