Нерюнгри, Якутия, , 11:51 — REGNUM Пожар на площади 700 кв. м произошел в цехе по переработке угля в городе Нерюнгри в Якутии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

«Согласно оперативным данным, сегодня в 11:25 (05:25 мск — ред.) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о возгорании на ленточном конвейере в цехе по переработке энергетических углей угольного предприятия в г. Нерюнгри», — говорится в сообщении.

Также указывается, что к месту происшествия были направлены сотрудники и техника Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона и к моменту их прибытия из конвейерной шло сильное задымление.

«На данный момент возгорание локализовано на общей площади 700 кв.м., тушение осложнялось сильным задымлением. Горение происходило в отдельном здании, по информации администрации объекта это не повлияло на технологический процесс предприятия», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, по предварительным данным, в результате пожара никто нет погибших, и никто не пострадал, весь персонал выведен за территорию цеха. При этом в работах по тушению пожара задействовано 16 единиц пожарной техники и 77 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в городе Ачанкулам (штат Тамилнад, Индия) на заводе пиротехники прогремели взрывы, в результате чего погибли более десяти человек.