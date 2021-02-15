Бахчисарай, Крым, , 11:36 — REGNUM Девятимесячный мальчик погиб в результате пожара в жилом доме в Бахчисарайском районе Крыма, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 февраля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Тело младенца было обнаружено вечером 15 февраля при тушении пожара в домовладении в городе Бахчисарае. По предварительным данным, в момент пожара двое детей, в возрасте девяти месяцев и двух лет, находились под присмотром 16-летней родственницы. Родители детей находились на работе. Причиной гибели младенца предварительно названо отравление угарным газом. Предварительная причина возгорания — замыкание обогревателя.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, ход проверки поставлен на контроль руководителем Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Следователи изучат в том числе обстановку в семье, взаимодействие должностных лиц социальных служб и органов профилактики с семьей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.