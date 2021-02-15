Донецк, , 11:24 — REGNUM В машине, в которой во время покушения ехал один из командиров Народной милиции Донецкой Народной Республики, находилась его дочь. Об этом 15 февраля сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.

Читайте также: В ДНР совершено покушение на одного из командиров Народной милиции

«Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля командира батальона с позывным «Длинный», который в это время вёз дочь в школу, — написал Безносов в своём Telegram-канале . — Комбат и его дочь на данный момент в больнице».

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в Горловке на проспекте Мира был совершён около 9 часов утра 15 февраля. В результате покушения был ранен командир батальона Народной милиции ДНР с позывным «Длинный». Согласно последним данным, жизни комбата ничего не угрожает, «посечены ноги, но ничего серьёзного».

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК