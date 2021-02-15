Донецк, 15 февраля 2021, 11:24 — REGNUM В машине, в которой во время покушения ехал один из командиров Народной милиции Донецкой Народной Республики, находилась его дочь. Об этом 15 февраля сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.
Читайте также: В ДНР совершено покушение на одного из командиров Народной милиции
Как сообщало ИА REGNUM, теракт в Горловке на проспекте Мира был совершён около 9 часов утра 15 февраля. В результате покушения был ранен командир батальона Народной милиции ДНР с позывным «Длинный». Согласно последним данным, жизни комбата ничего не угрожает, «посечены ноги, но ничего серьёзного».
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК