Тбилиси, , 11:16 — REGNUM В Грузии на участке ведущей к границе с Россией трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс 15 февраля запретили проезд для грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.

По данным ведомства, это ограничение действует на участке Гудаури — Коби. Сообщается, что автомобили не пропускают из-за гололеда.

Также закрыт для всех видов транспорта участок дороги Джвари — Местиа — Ласдили. На отрезке от Кала до Ушгули из-за снегопада и опасности схода лавин запрещено движение для всех транспортных средств.

Стоит отметить, что трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс является единственной дорогой, по которой автомобили из России могут проехать в Армению.