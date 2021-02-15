Абакан, , 11:03 — REGNUM В Хакасии предъявлено обвинение в получении крупной взятки директору автономного учреждения республики «Леса Хакасии» Андрею Васильеву. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в рамках уголовного дела задержан и заключён под стражу помощник руководителя аппарата главы республики Виктор Гаранин. Его обвиняют в подстрекательстве к получению взятки в особо крупном размере. Кроме того, часть взятки, как отмечается, предназначалась ему.

«По данным следствия, при реализации схемы незаконного обогащения директор АУ РХ «Леса Хакасии» Васильев получил взятку в виде денег в сумме около 4 миллионов рублей за заключение договоров купли-продажи древесины», — отметили в управлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор «Лесов Хакасии» подозревается в получении крупной взятки