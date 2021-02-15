Джидинский район, Бурятия, , 10:55 — REGNUM В Бурятии по обвинению в убийстве двух женщин задержан 28-летний житель села Нижний Торей в Джидинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тела убитых были найдены 14 февраля в частном доме.

По данным следствия, обвиняемый жил вместе с бабушкой, при этом регулярно употреблял спиртное. Из-за этого пожилая женщина ушла жить к сестре. 13 февраля внук решил посетить родственниц в состоянии алкогольного опьянения.

«Однако при встрече между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек схватил полено и с силой нанес им несколько ударов своей жертве по голове и конечностям, после чего добил ее ножом. В это время в комнату зашла сестра потерпевшей», — отметили в управлении.

В результате молодой человек расправился и со второй бабушкой, после чего скрылся. Тела обнаружил племянник хозяйки дома, пришедший поздравить её с днём рождения.

Подозреваемый в убийстве уже дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.