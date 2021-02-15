Нью-Дели, , 10:53 — REGNUM Общее количество погибших в результате схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд возросло до 54. Об этом 15 февраля сообщает полиция округа Чамоли, в котором произошел данный инцидент, на странице в соцсети Twitter.

«Три тела были извлечены сегодня из туннеля Тапован, в результате чего число погибших достигло 54», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время как пропавшие без вести продолжают числиться 179 человек и указывается, что продолжается проведение спасательной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх рассказал, что общая сумма ущерба от схода ледника в районе строительства электростанции в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии, по предварительным оценкам, составляет около 15 млрд рупий (свыше $200 млн).