Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге горит общежитие ЗАО «Трест Ленгазтеплострой», из пылающего здания эвакуировано 55 человек. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме 11 по Яковлевскому переулку в Московском районе поступило на пульт дежурного 15 февраля в 10:20 мск. Пламя охватило одну из комнат на втором этаже пятиэтажного здания общежития ЗАО «Трест Ленгазтеплострой».

Прибывшие на место происшествия спасатели присвоили пожару первый номер сложности.

«На втором этаже, в комнате площадью 15 кв. метров, горело на площади 5 кв. м. Из здания эвакуированы 55 человек. Погибших, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.