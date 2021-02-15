Ростов, Ярославская область, , 10:34 — REGNUM В Ростове Ярославской области продолжают устранять последствия коммунального ЧП, без отопления и горячей воды по-прежнему остается часть домов и детский сад №13. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прорыв на теплотрассе Администрация Ростова

Как ранее сообщало ИА Ре коммунальное ЧП 13 февраля коснулось 3 тысяч жителей Ростова. В городе прорвало теплотрассу и 25 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды. Причиной стали проблемы в одной из городских котельных и гидроудар на сетях.

«Произошло кратковременное отключение электроэнергии на котельной N38 в городе Ростове, повлекшее за собой сбой в теплоснабжении многоквартирных домов. Котельная обслуживается предприятием «Малая Комплексная Энергетика». В результате гидроудара произошёл прорыв», — рассказали в администрации Ростова.

Замерзающие ростовцы Yarnews.net

В управляющей компании «Ростов Сити» ИА REGNUM сообщили, что без отопления остается часть домов на улице Спартаковская. Точное количество назвать отказались. В неотапливаемых квартирах температура опустилась до 10 градусов. Не работает и детский сад №13 на улице Декабристов. Как пояснили информагентству в дошкольном учреждении, они надеются на возвращение тепла к вечеру 15 февраля.

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