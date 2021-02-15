Буэнос-Айрес, , 10:33 — REGNUM Федеральным силам, дислоцированным на севере и северо-востоке Аргентины, удалось изъять почти девять тонн наркотиков. В двух операциях ключевую роль сыграли две собаки-ищейки, сообщает издание La Nación.

В ходе операции в провинции Мисьонес члены подразделения префектуры изъяли 8 858 кг наркотических средств, расфасованных в 287 коробок, которые были спрятаны в грузовике, пассажиры которого скрылись, заметив присутствие федерального патруля.

Согласно источникам в министерстве национальной безопасности Аргентины, операция была проведена на 1648-м километре реки Парана, недалеко от города Сан-Игнасио, примерно в пяти километрах от побережья. С помощью Гии Саны, собаки, обученной для работы в полиции и поиску наркотических средств, вещества и были обнаружены. Поиск двух беглецов продолжается.

Между тем, после того, как экспертиза показала, что в обнаруженных коробках находятся наркотические вещества, суд постановил передать груз в спортивный центр Корпус-Кристи. Там специалисты насчитали 287 изъятых упаковок, содержащих почти девять тонн наркотиков.

Сообщается, что грузовик не фигурирует в списках Национального управления регистрации автомобильной собственности.

Издание отмечает, что ещё в одном случае, но уже в сотнях километров к западу от провинции Мисьонес грузовик Volkswagen Amarok протаранил контрольно-пропускной пункт жандармерии, расположенный на 1-м километре национального шоссе №50, недалеко от Пичанала, и скрылся в направлении национального шоссе №34. Это побудило вооруженные силы к быстрой операции, которая привела к обнаружению грузовика, а затем к контролируемому наблюдению за ним, которое завершилось тем, что сотрудники жандармерии перехватили грузовик, когда он въезжал на заправку, где, по данным источников из силовых структур, грузовик столкнулся с припаркованной там фурой.

Патрульные обыскали оба автомобиля и обнаружили внутри грузовика Volkswagen Amarok рюкзак с шестью прямоугольными пакетами. Более тщательная проверка, проводимая Космо, одной из собак-ищеек, показала, что наркотические вещества были спрятаны внутри двух запасных колес, которые находились в кузове грузовика.