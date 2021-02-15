Москва, , 10:27 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело после гибели мужчины 1991 года рождения и его малолетней дочери 2016 года рождения. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребёнка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В пресс-службе рассказали, что тела обнаружили ночью 15 февраля на проспекте Вернадского в Москве возле жилого дома. Травмы погибших характерны для падения с высоты. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении главка.