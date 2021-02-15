Посёлок городского типа Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 10:23 — REGNUM В в посёлке городского типа Уренгой Пуровского района Ямала 15 февраля погиб при пожаре инвалид. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Сигнал о пожаре в микрорайоне «Геолог» поступил в дежурную часть в 04:23 по местному времени (02:23 мск). Пожарные ликвидировали огонь около часа. В тушении были задействованы 30 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Была повреждена квартира на площади 12 кв. м. После ликвидации огня обнаружено тело мужчины, который, по свидетельствам соседей, был инвалидом.