Волгоград, , 10:34 — REGNUM Маршрутное такси врезалось в автобус утром 15 февраля на остановке общественного транспорта «Нефтяник» в Советском районе Волгограда. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, около 08:30 водитель Ford Transit, следовавший по маршруту №70А, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим автобусом ЛИАЗ. От удара пострадали пять пассажиров маршрутки и её водитель.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.