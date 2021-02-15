Посёлок городского типа Билимбай, Свердловская область, , 10:22 — REGNUM На станции Билимбай Свердловской железной дороги (Свердловская область) скончалась молодая женщина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Девушка смертельно травмировалась на первом пути станции, её сбил поезд. По предварительным данным, девушка «переходила железнодорожные пути перед близко идущим составом». Машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Следственные органы изучают обстоятельства произошедшего. Организована доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области назвали виновных в сходе электрички с рельсов.

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