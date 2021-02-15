Самара, , 10:14 — REGNUM Жилой дом обрушился после взрыва газа в Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что п. Безенчук в одноэтажном частном доме по ул. Комсомольская, 67 произошла разгерметизация газового баллона, в результате газ взорвался, а здание рухнуло.

Отмечается, что дом не был газифицирован. Погибших нет. Получила травмы женщина 1956 года рождения: ее нашли под завалами. Женщину срочно доставили в медучреждение.

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