Минск, , 10:11 — REGNUM В Минске сотрудники милиции выехали к заводу шестерен в связи с поступившим сообщением о минировании предприятия. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«На место направились сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о минировании завода поступило ночью на электронную почту предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило сообщение о минировании метро, ж/д вокзала, самолёта и двух торговых центров. Сообщения о минировании не подтвердились.

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