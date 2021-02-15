Соледар, ДНР, , 10:11 — REGNUM За минувшие стуки украинские формирования один раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 15 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики ВСУ выпустили четыре гранаты из гранатомёта РПГ в сторону населённого пункта Спартак.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Горловке сработало взрывное устройство. Пострадал один из командиров Народной милиции ДНР. Военнослужащий госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

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