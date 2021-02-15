Соледар, ДНР, 15 февраля 2021, 10:11 — REGNUM За минувшие стуки украинские формирования один раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 15 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, боевики ВСУ выпустили четыре гранаты из гранатомёта РПГ в сторону населённого пункта Спартак.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Горловке сработало взрывное устройство. Пострадал один из командиров Народной милиции ДНР. Военнослужащий госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.
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