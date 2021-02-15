Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM Сотрудники полиции Нью-Йорка арестовали мужчину, который подозревается в совершении серии вооруженных нападений на бездомных в метро, в результате чего погибли два человека. Об этом 15 февраля сообщил начальник управления полиции города Дермот Ши на своей странице в соцсети Twitter.

«Прокуратура Манхэттена арестовала 21-летнего Ригоберто Лопеса по обвинению в рамках расследования недавних убийств и нападений на ветке «A» метро», — говорится в сообщении главы управления полиции Нью-Йорка.

Также Ши поблагодарил своих подчиненных за то, что подозреваемый был найден и задержан в оперативном порядке.

При это нападения на бездомных с холодным оружием в метро Нью-Йорка начались вечером 12 февраля и в результате них два человека погибли и еще два были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что патрулирование метро в Нью-Йорке было усилено после четырёх нападений неизвестного в течение суток.