Джакарта, , 10:02 — REGNUM В Индонезии продолжаются поиски пропавших без вести в результате оползней в округе Нгетос провинции Восточная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Совместной поисково-спасательной группе удалось найти четырех человек из 20 пропавших без вести. Из этих четырех человек двое погибли, а двое получили ранения.

Спасатели продолжают поиски 16 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная группа вынуждена использовать самодельные инструменты для поиска пропавших без вести. Тяжелая техника не смогла добраться до места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате оползней травмы получили 14 человек. В настоящее время они проходят лечение в местных поликлинике и больнице.

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