Ярославль, , 09:58 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки пострадали два пешехода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области.

Место происшествия в Рыбинске Рыбинск-40

В Рыбинске Ярославской области на проспекте Революции «Форд Фокус» на регулируемом пешеходном переходе сбил 35-летнюю женщину, пешеход госпитализирована с травмами.

На автодороги «Туношна-Бурмакино» автобус «Голден Драгон» не заметил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Сбита женщина 1971 года рождения, пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение с многочисленными травмами. В отношении водителей транспортных средств проводится проверка.

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