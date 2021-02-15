Заиграевский район, Бурятия, , 09:53 — REGNUM В Бурятии завершился процесс в отношении мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на 12-летнюю девочку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, в декабре 2020 года суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 5 годам колонии строгого режима.

На суде было установлено, что в мае 2019 года на территории СНТ он пытался отобрать телефон у школьницы, угрожая ножом. Однако преступление доведено до конца не было, поскольку его вспугнул случайный прохожий.

«Верховный суд Республики Бурятия с учетом мнения прокурора доводы апелляционных жалоб адвоката и осужденного о его непричастности к совершению тяжкого преступления оставил без удовлетворения, приговор — без изменения», — отметили в прокуратуре.