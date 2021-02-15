Новосибирск, , 09:53 — REGNUM В Новосибирске в январе 2021 года произошло 253 пожара. Это на 74,5% больше, чем в 2020 году (145 пожаров). Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Так, в жилье произошло 45% от общего количества пожаров (114 случаев): в многоквартирных домах — 41, в индивидуальных — 27, в СНТ — семь, в надворных постройках — 32. Рост числа пожаров наблюдается на всех категориях жилого фонда: в многоквартирных домах — на 173%, в частных домах — на 59%, в СНТ — на 133%, в надворных постройках частного сектора — на 100%.

Уточняется, что помимо роста количества пожаров, наблюдается и значительный рост гибели людей. Так, в январе погибли 13 человек, из которых большая часть — девять человек (75% от общего количества погибших) — в жилом секторе. В сравнении с 2020 годом рост гибели составил 167% (шесть человек — в 2020 году, 13 человек — в 2021 году).

При этом положительная тенденция наблюдается в снижении числа травмированных на пожарах — на 31%: травмы получили 11 человек (на пять человек меньше, чем в 2020 году).