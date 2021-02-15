Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 09:51 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Мужевское по подозрению в хищениях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, в 2020 году глава села Мужи заключил от лица администрации ряд контрактов с коммерческой фирмой на устройство в десятидневный срок основания из щебня на улице Советская в селе Восяхово. При этом обвиняемый достоверно знал, что работы невыполнимы из-за климатических условий и отсутствия транспортной доступности. Однако были подписаны акты о приёмке невыполненных работ и на счёт подрядчика поступило свыше одного миллиона рублей.

Глава муниципалитета обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества»). По решению суда он заключён под домашний арест.