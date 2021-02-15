Мумбаи, Индия, , 09:51 — REGNUM В результате опрокидывания грузового автомобиля в штате Махараштра, расположенном в центральной части Индии, погибли 16 человек и еще пятеро были тяжело ранены. Об этом 15 февраля сообщает полиция штата.

Уточняется, что все погибшие, в числе которых трехлетний ребенок, находились в кузове грузового автомобиля с папайей, и он перевернулся 14 февраля поздно вечером около деревни Кингаон.

Также указывается, что большая часть погибших — это местные рабочие и отмечается, что в данный момент полиция занимается выяснением причин произошедшего.

При этом индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

«Душераздирающая авария с грузовиком в Джалгаоне, штат Махараштра. Соболезнования семьям погибших. Пусть раненые поправляются как можно скорее», — говорится в сообщении офиса премьер-министра страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Алма-Атинской области Казахстана погибли семь человек.