Джакарта, , 09:43 — REGNUM Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Восточной Явы направило дополнительную команду для помощи в ликвидации последствий оползней в округе Нгетос, сообщает Antara.

В результате оползней травмы получили 14 человек. В настоящее время они проходят лечение в местном поликлинике и больнице. Ещё 20 жителей объявлены пропавшими без вести. Двое человек погибли.

Социальная служба Восточной Явы отправила материально-техническую помощь в случае стихийных бедствий в виде 200 пакетов детского питания, 200 матрасов, 50 пакетов детской одежды, 120 пакетов продуктов быстрого приготовления и 50 одеял.

Оползни были вызваны ливнями умеренной и высокой интенсивности.