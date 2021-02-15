Владивосток, , 09:26 — REGNUM В одной из колоний Приморского края обнаружен мертвым осужденный. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Освобождение из тюрьмы

«Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также там уточнили, что в настоящее время Следственный комитет РФ проводит проверку по данному факту.

Кроме того, источник, близкий к расследованию, отметил, что найден мертвым осужденный по статье 205 УК РФ «Террористический акт».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев заявил о проверке правоохранительными органами видео, в котором запечатлены пытки над заключённым в одной из колоний региона.