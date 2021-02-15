Алма-Ата, Казахстан, , 09:10 — REGNUM В результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Алма-Атинской области Казахстана погибли семь человек. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба департамента региональной полиции.

Уточняется, что ДТП произошло 14 февраля на 342-м километре автодороги Алма-Ата — Усть-Каменогорск. Также указывается, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Nissan Qashai не справился с управлением и столкнулся с большегрузным грузовиком Volvo, который стоял на обочине.

«В результате дорожной аварии погибли семь человек — водитель и четыре пассажира Nissan, а также водитель и пассажир Volvо», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что по факту ДТП начато досудебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чернушинском городском округе Пермского края под колесами автомобиля погиб девятилетний ребенок.