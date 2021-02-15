Глазов, Удмуртия, , 08:47 — REGNUM Глазовская межрайонная прокуратура проводит проверку причин и условий гибели малолетнего ребенка в результате пожара в жилом доме в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По факту гибели трёхлетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

ИА REGNUM напоминает, пожар произошёл в ночь с 12 на 13 февраля в одном из жилых домов по улице Чехова в Глазове. В результате пожара погибли мужчина 1960 года рождения и ребёнок 2017 года рождения — дедушка и внук. Сгоревший дом был деревянным одноэтажным, с надворными постройками.