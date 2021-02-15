Уфа, , 08:49 — REGNUM Мать с ребенком спасли от гибели во время пожара в бане в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что сообщение о пожаре на ул. Тухачевского в городе Баймак поступило на пульт спасателям вечером 14 февраля. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит крыша в бане.

Огнеборцы вынесли из горящего строения девочку 2009 года рождения и ее маму 1987 года рождения. Их срочно доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным, они отравились угарным газом и получили различные ожоги.

Вскоре пожарные ликвидировали пожар: огонь прошелся по площади 15 кв. метров.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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