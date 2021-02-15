Чебоксары, , 08:37 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пожилой супружеской пары из Шумерли, которые после общения с аферистами остались без нескольких миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В полиции отмечают, что вечером 13 февраля супруги поверили «предупреждению» неизвестных о попытке несанкционированного снятия средств и сняли со счёта свыше 2 млн рублей, заработанных во время работы вахтовым методом. Правоохранителям они сообщили, что перевели средства на «безопасный счёт».

В МВД по Чувашии отмечают, что мошенники находились с потерпевшими на связи, используя около 30 телефонных номеров.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются подозреваемые в совершении преступления.

Отметим, что накануне в полицию обратилась 43-летняя чебоксарка, которая лишилась 300 тыс. рублей, поверив лжесотруднику банка о якобы подозрительных денежных операциях.

Правоохранители призывают жителей быть менее доверчивыми в общении с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банков и ни при каких условиях не называть реквизиты своих банковских карт.