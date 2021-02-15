Каа-Хемский район, Тува, , 08:07 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек, в том числе 10-летнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тела местных жителей были найдены в собственном доме в посёлке Каа-Хем.

Предварительно установлено, что 49-летняя женщина проживала в доме со своей 71-летней матерью. 10 февраля к ним в гости приехал 10-летний внук.

«13 февраля тела женщин и мальчика были обнаружены родственниками, вызванным ими экипажем скорой медицинской помощи констатирована их смерть. На момент осмотра места происшествия признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти указанных лиц, не выявлено», — отметили в управлении.

Тела были доставлены в медицинское учреждение, как отмечается, с признаками отравления угарным газом. Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы. Тем временем, следователи допрашивают свидетелей.