Чита, , 07:51 — REGNUM С Забайкальском крае ликвидируют аварию на водоводе, в результате которой без водоснабжения в мороз остались более 200 человек. Как сообщает сегодня, 15 февраля, пресс-служба краевого правительства, организован подвоз воды населению.

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По словам главы регионального министерства ЖКХ Ильи Золотухина, водовод перемерз на участке около двух километров. Из-за аварии перестали работать две водокачки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 февраля в Забайкалье похолодало до 32−37°С, а по северной половине края — до — 42 °C.

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