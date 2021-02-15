Иволгинский район, Бурятия, , 07:50 — REGNUM Пожар в частном доме в Иволгинском районе Бурятии унёс жизни двух пожилых местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, трагедия произошла вечером 12 февраля.

Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 2 кв. метра. В помещении были найдены тела 68-летнего мужчины и женщины 66 лет. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

По факту происшествия Следственный комитет по региону начал проверку. Установлено, что пенсионеры проживали в доме вместе с внуком. При этом женщина из-за болезни не вставала с кровати и часто курила.

«12 февраля вечером внук ушел гулять, а когда вернулся обратно, увидел в доме густой дым. С улицы он разбил окна, но из-за огня и дыма попасть внутрь не смог и сразу вызвал пожарных. Спасти пенсионеров не удалось, они погибли в результате отравления продуктами горения», — отметили в управлении.

Правовое решение будет принято по итогам проверки.