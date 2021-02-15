Чита, , 07:38 — REGNUM Забайкальский край по итогам 2020 года вошёл в число трех регионов РФ с самым большим падением объемов нелегально заготовленной древесины, который снизились почти на 60%. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные федерального агентства лесного хозяйства.

В тройке лидеров по России — Архангельская область (снижение на 55,2 тысячи кубических метров), Бурятия (на 47,1 тысячи кубических метров), Забайкальский край (на 41,5 тысячи кубических метров).

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что борьба с «чёрными лесорубами» — приоритет работы регионального правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2020 год ущерб от незаконных рубок лесных насаждений в Забайкалье уменьшился на 59,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это меньше примерно на 500 железнодорожных вагонов. В ходе рейдовых мероприятий часто выявляются места рубок, где незаконная заготовка древесины осуществлялась задолго до момента их обнаружения. По административным делам на нарушителей в 20 202 годуналожено 2,6 миллиона рублей штрафов.

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