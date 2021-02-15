Владивосток, , 07:49 — REGNUM МЧС Приморья в связи с выходом глубокого циклона в Японское море во второй половине ночи 16 февраля в северной части предупреждает об очень быстром обледенении судов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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16 февраля в южных и юго-восточных прибрежных районах, 17 февраля на территории юго-восточных и восточных районов ожидается сильный снег, метель при сильном ветре до 25 м/c.

Спасатели предупреждают о возможных авариях на объектах энергетики и ЖКХ, травматизме населения и количестве ДТП, возникновении аварийных ситуаций на судах, находящихся в северной части Японского моря, обусловленных быстрым обледенением судов, сильным ветром до 30 м/c и высоте волн до пяти метров.

Жителям рекомендуют соблюдать требования безопасности, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов. Морским судам рекомендовано переждать непогоду в портах и не выходить в море.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в ночь на 15 февраля пришёл циклон, который смещается над Японским морем. На юге края идёт снег. В первую половину наступившей недели в регионе продолжится снег и метель.