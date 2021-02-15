Пенза, , 08:22 — REGNUM В Пензе после финиша в массовой гонке «Лыжня России» скончался ее участник — 64-летний мужчина. Инцидент произошел в минувшую субботу, 13 февраля.

Пожилому участнику лыжных соревнований, по словам очевидцев, стало плохо, сообщает «ПензаИнформ». Бригада медиков, дежуривших на месте, не смогла спасти мужчину. Следственные органы организовали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Спортивное мероприятие в текущем году прошло на верхней поляне в микрорайоне Арбеково. Каких-либо ограничений по возрасту не было. Участники массового забега старше 18 лет должны были пройти дистанцию в 10 км. Всего приняли участие в «Лыжне России» около 2,5 тыс. пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, в Новосибирске завершилась «Лыжня России — 2021», которая из-за холодов была перенесена с 13 февраля на 14-е. В финале всем участникам соревнований раздавали валентинки в честь Дня святого Валентина.

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