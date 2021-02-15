Иркутск, , 07:09 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1792 человека, причём 22 из них погибли только за выходные дни (13−14 февраля 2021 года). Также, судя по данным оперативного штаба на 12 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 52 775 человек (+ 744 за выходные дни). Госпитализированы 1874 пациента (+20 за выходные дни).

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Выздоровел 48 271 пациент (+942 за выходные дни). Ещё 217 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за выходные дни).

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