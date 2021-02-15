Чита, , 07:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 37 200 человек, причём 469 из них обнаружили за выходные дни (13−14 февраля 2021 года).

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Вместе с тем 35 085 пациентов (+367 за выходные дни) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 687 человек (+7 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 78 (за выходные дни данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 20 (+2 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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