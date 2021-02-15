Барнаул, , 06:55 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2172 человека, причём 43 из них добавили в сводку за выходные дни (13−14 февраля 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 107 человек, +78 за выходные дни) и ОРВИ (23 083 человека, +401 за выходные дни).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 41 628 (+500 за выходные дни). Тяжелобольных насчитывается 373 (+10 за выходные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента (+9 за выходные дни).

С начала учебного года в крае выявлены 1828 детей с коронавирусом (+36 за выходные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победил 37 201 человек (+450 за выходные дни).

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