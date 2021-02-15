Новосибирск, , 06:50 — REGNUM Гражданин РФ и гражданин одной из стран ближнего зарубежья были задержаны сотрудниками УФСБ России по Новосибирской и Томской областям по подозрению в причастности к финансированию террористической организации. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

Уточняется, что в Томске и в Новосибирске в ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным следствия, подозреваемые в 2020 году периодически осуществляли перевод крупных денежных сумм на банковские карты, которые использовались для нужд террористической организации.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической организации. Задержанным по решению суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские спецслужбы регулярно получают информацию о планах террористов по России.

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